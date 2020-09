Paula Fernandes apresenta show ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

O Música na Band desta sexta-feira (25) exibe um show ao vivo da cantora Paula Fernandes direto dos estúdios da emissora, em São Paulo, a partir das 22h45. No repertório estarão grandes sucessos que marcaram a carreira da artista sertaneja.

Natural de Sete Lagoas (MG), Paula Fernandes de Souza começou a cantar aos 8 anos e, aos 10, lançou seu primeiro disco independente. Na época, se apresentava em festas e casas de espetáculos de sua cidade e arredores, além de participar de programas de televisão e rádio para divulgar o trabalho. Paralelamente à carreira musical, apresentava o programa de rádio “Criança Esperança” ao lado de dois amigos. A boa atuação a levou a participar de vários números autorais no “Paradão Sertanejo”, da TV Band Minas.

Aos 12 anos, se mudou com a família para São Paulo e passou a atuar em uma companhia de rodeios viajando por todo o Brasil como cantora da trupe, o que lhe rendeu experiências de palco e repertório. Inspirada pelo sucesso da novela “Ana Raio e Zé Trovão”, lançou o segundo CD, batizado como “Ana Rayo”, com singles que iam do pop ao sertanejo.

Em 2008, depois de quatro álbuns independentes, foi contratada pela gravadora Universal Music. Ao longo de sua trajetória, vendeu mais de 5,6 milhões de cópias de CDs e DVDs e fez parcerias com grandes nomes da música internacional como Plácido Domingo, Juanes, Alejandro Sanz, Taylor Swift, Shania Twain e Michael Bolton. Além disso, emplacou mais de 20 músicas em trilhas sonoras de novelas e filmes, recebeu importantes prêmios e indicações, estrelou nove campanhas publicitárias e realizou mais de quinze turnês internacionais. Entre seus maiores sucessos estão as canções “Eu Sem Você”, “Pássaro de Fogo”, “Não Precisa”, “Juntos”, “Beijo Bom”, “Pra Você”, “Traidor” e “Meu Eu Em Você”.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.