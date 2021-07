Paulinha Leonardo, esposa de Deive Leonardo, espera o terceiro filho com o evangelista

O anúncio oficial da gravidez foi feito pelas redes sociais do casal

Casados há dez anos, Paulinha e Deive Leonardo são companheiros de vida, tendo amor, fé e respeito como base do matrimônio. A esposa do pastor Deive Leonardo e mãe dos pequenos João Leonardo e Noah Leonardo, a influencer digital está gravida de seu terceiro filho. O anúncio foi divulgado através das redes sociais com um vídeo emocionante.

Somando mais de 887 mil visualizações, a divulgação da gravidez comoveu todos os fãs do casal, deixando todos eufóricos e emocionados, "Estávamos ansiosos pra compartilhar com vocês essa verdade que ainda parece ser apenas um sonho! Hoje ouvimos o coração do nosso bebê pela primeira vez!!! Estamos como quem sonha, nas nuvens, com esse presente tão especial!! Somos infinitamente gratos a Deus", afirma Paulinha.