“Peguei Ranço” é a nova música de Maiara e Maraisa

Faixa inédita foi gravada em um parque de diversões, durante a Fun Live

Elas são poderosas! Mais uma vez as gêmeas mais queridas do Brasil, Maiara e Maraisa, chegaram chegando e prepararam vários lançamentos. Com um repertório tão bom, vai ser difícil você “Pegar Ranço” da dupla, mas esse é o nome da nova música, lançada hoje (04), pela Som Livre, já disponível em todas as plataformas de áudio.

Durante a Fun Live, transmitida no dia 15 de agosto, Maiara e Maraisa gravaram uma série de músicas inéditas, compostas durante o período de isolamento. Já foram lançadas “Veneno e Remédio”, “Ponta Solta”, “Tchau, falou” e “Cadê Eu”.

Apenas com as músicas inéditas da Fun Live, Maiara e Maraisa já somaram mais 10 milhões de visualizações no canal oficial do YouTube, onde se aproximam dos 8 milhões de inscritos e 4,5 bilhões de visualizações. Poderosas!

Além de “Peguei Ranço” ainda tem o último lançamento com a faixa “Luz de Velas”, fechando o projeto.

Entre no canal e assista ao clipe de “Peguei Ranço”: https://www.youtube.com/watch?v=_VFImnVcLt0