Perfumarias oferecem cortes de cabelo gratuitos para quem quiser doar

Hoje (31), a Léo Cosméticos e a Emy Perfumaria disponibilizarão técnicos para atender em suas lojas

Neste sábado, dia 31 de outubro, todas as lojas da Léo Cosméticos e da Emy Perfumaria nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo terão técnicos para atender quem quiser cortar os cabelos na hora, sem nenhum custo. O objetivo é arrecadar fios para confeccionar perucas, que serão distribuídas gratuitamente, pelas instituições credenciadas, às mulheres que ficaram carecas devido à quimioterapia. A campanha JUNTOS OUTUBRO ROSA é resultado da união das perfumarias, que deixaram a concorrência de lado e se uniram em prol da autoestima das pacientes oncológicas.

Todos os tipos de cabelo, de qualquer cor, inclusive grisalhos e os com química, podem ser doados. É importante que o cabelo tenha, no mínimo, 20 cm de comprimento. Quem optar em cortar em outro local e apenas entregar o cabelo nas lojas, deve informar ao cabeleireiro que está cortando para doar. O cabelo deverá ser preso bem firme com elástico e o corte deve ser feito com o cabelo seco.

O JUNTOS OUTUBRO ROSA é um convite direto ao consumidor, para que abrace e causa e entre junto com as perfumarias na missão de elevar a autoestima de tantas mulheres que lamentam a perda dos fios devido ao tratamento. Para engajar ainda mais pessoas, a campanha convida quem for doar a tirar uma foto segurando o cabelo cortado e postar nas redes sociais usando as hashtags: #JuntosOutubroRosa #LeoCosméticos #EmyPerfumaria #OutubroRosaSolidário

Juntos Outubro Rosa

Arrecadação de cabelos em todas as lojas da Léo Cosméticos e da Emy Perfumaria até o dia 31 de outubro

Cortes gratuitos no dia 31 de outubro

Mais informações no site www.juntosoutubrorosa.com.br

Confira abaixo os endereços das lojas que farão o corte de cabelo gratuito no dia 31

Lojas da Léo Cosméticos no Paraná

LONDRINA

Rua Maranhão, 170 – Centro | 3375-2500

Lojas da Léo Cosméticos em Santa Catarina

Loja da Léo Cosméticos em São Paulo

