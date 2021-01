Personal training Franciele Imamura faz sucesso no Japão e cria conceito de treino

Batizado de fitjumpfran já tem muitos adeptos.

A linda morena Franciele Imamura é uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa. Ela que é de São José do Rio Preto interior de São Paulo, porém atualmente ela mora no Japão, onde atua como personal training e também realiza os seus cuidados com o corpo. Aos 33 anos de idade ela vem conquistando fãs por todo mundo, onde diretamente do Japão ela posta sua rotina de treinos e dietas. Seus cuidados não são de hoje a beldade afirma que desde os 14 anos de idade começou a malhar, e desde então não parou mais. Agora empreendendo ela quer levar o seu conceito de treino para todo lugar que ela consiga, principalmente utilizando suas redes sociais, onde sua conta @franimamura já ultrapassa a marca de 12 mil seguidores. E se não bastante existe a possibilidade de Fran ser anunciada ano que vem como musa de uma grande escola de samba de São Paulo, já que o desfile foi confirmado para o mês de junho de 2021. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade.