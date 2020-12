Prazo para venda de cupons da campanha União Solidária é ampliado

As 496 entidades que participam da campanha União Solidária ganharam mais tempo para comercializar os cupons de R$ 10 que serão revertidos integralmente para os projetos de cada entidade. É que com a pandemia, a comercialização continuará até 31 de janeiro de 2021. Já o sorteio dos prêmios será em 13 de fevereiro. A mudança de datas foi aprovada pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, que emite o certificado de autorização de promoções comerciais.

Outra novidade é que a comunidade pode comprar os cupons por meio eletrônico em www.campanhauniaosolidaria.com.br. Basta escolher a região, digitar o nome da entidade ou escolher o projeto com base no público assistido: crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas com câncer, famílias carentes, comunidades ou outras causas.

Esta é a terceira edição da campanha, que acontece em três regiões: Noroeste do Paraná (com a participação de 163 entidades), Norte do Paraná (164 entidades) e no Centro e centro-leste paulista (169 entidades). Mais uma vez Sicredi União PR/SP e Cocamar se uniram e doaram os prêmios: no total serão sorteados 21 motos e três carros, sendo sete motos e um carro para cada regional. A campanha é voltada para entidades sediadas em 113 municípios de atuação das duas cooperativas.

Cada entidade ficará integralmente com o valor dos cupons que comercializou. Foram disponibilizados 800 mil cupons, o que totaliza R$ 8 milhões. Destes, já foram retirados 550 mil cupons pelas entidades, beneficiando 563 projetos, já que é possível inscrever mais de um projeto.

Os sorteios dos prêmios serão pela Loteria Federal em 13 de fevereiro, com anúncio dos ganhadores em 17 de fevereiro. Com base no resultado, conforme regulamento, as entidades que venderem os cupons premiados das motocicletas e do automóvel ganharão uma moto.

Na regional noroeste a realização é do Lions Clube Paranavaí. No norte do Paraná a realização é do Lions Clube de Londrina Igapó, e no Centro e Centro Leste Paulista, Rotary Club de Piracicaba.

Este é o terceiro ano da campanha, que em 2019 arrecadou quase R$ 3,5 milhões, divididos em projetos de dezenas de entidades. Estima-se que 697 mil vidas foram impactadas.

Benê Bianchi/Asimp