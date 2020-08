Presenteie os pais e ajude o Instituto TMO

Neste domingo (09/08) é comemorado o Dia dos Pais. Mais do que uma data para celebrar o amor àquele que cria, protege e encaminha seus filhos na vida, este também é um momento para praticar a solidariedade. Na hora de comprar um presente, a pessoa pode pedir nota fiscal sem CPF e doá-la para o Instituto TMO (ITMO), instituição sem fins lucrativos, de Curitiba, que há 31 anos apoia ações em prol do transplante de medula óssea e do acolhimento a pessoas em tratamento.

As notas ou cupons fiscais doados valem créditos no Programa Nota Paraná, que ajudam a manter este importante trabalho. As doações podem ser de três formas: depositando nas urnas com a logo do Instituto TMO em estabelecimentos parceiros, por meio do app Nota Paraná, ou ser enviada para o WhatsApp (41) 99790-2260. As instruções completas estão no site www.institutotmo.org.br/apoie, no item Programa Nota Paraná.