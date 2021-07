Pricila Zanol é eleita Rainha da Festa da Uva de 2022

O trio de soberanas se completa com as princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann

Pricila Zanol, representante da Sociedade Amigos de Ana Rech (SAMAR), foi eleita na noite da quinta-feira (22) a Rainha da Festa Nacional da Uva 2022. Junto com ela, completam o trio de soberanas as princesas Bianca Fabro Ott, representante do Círculo Saúde, e Bruna Mallmann, representante da Martinelli Advogados. A 33ª Festa Nacional da Uva será realizada de 18 de fevereiro a 6 de março de 2022.

Protagonistas de um momento único na história dos 90 anos Festa da Uva, Pricila, Bianca e Bruna receberam o título da rainha e princesas da Festa de 2019, Maiara Perottoni, Milena Remus Caregnato e Viviane Piamolini Gaelzer, respectivamente. As 12 candidatas desfilaram no UCS Teatro diante um público bastante restrito, obedecendo a um rigoroso protocolo sanitário e de segurança devido à pandemia de Coronavírus.

“Esta Festa da Uva tem como significado a resiliência, a força e o amor. É o que nos faz estar aqui hoje, superando os desafios e as tristezas que nos encontraram pelo caminho. Esta noite nos faz refletir sobre a vida, sobre nossas trajetórias, mas principalmente nos une como ser humano, como família”, destacou a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Sandra Mioranzza Randon. Após o seu discurso de abertura do concurso, Sandra pediu um minuto de silêncio em homenagem à mãe da agora princesa Bruna Mallmann, Maria de Lourdes Mallmann, que faleceu dia 26 de junho.

