Provando que música boa não tem fronteiras, Claudia Leitte e Clovis Pinho, se unem para um Feat muito especial

A apresentadora Fernanda Comora esteve presente durante a gravação de um feat entre a deslumbrante Claudia Leitte e o cantor Clovis Pinho, e disse que se sentiu tocada como há tempos não se sentia em uma entrevista!

Em uma tarde regada de muitas emoções a cantora Claudia Leite aterrissou no estúdio KZA do cantor Kauan da dupla (Matheus e Kauan), para mais uma vez cantar ao lado do cantor Gospel Clovis Pinho que é o intérprete e compositor do sucesso mundialmente conhecido “Ninguém explica Deus”, porém dessa vez a música que promete mais uma vez ganhar o coração de quem ouvi-la é “Aprendiz”, composição do próprio artista que lança seu EP pela gravadora Som Livre e que diz ter ficado muito feliz quando soube que Claudinha havia aceitado seu convite.

Durante a gravação no estúdio, Claudinha Leitte concedeu uma entrevista emocionada a apresentadora Fernanda Comora e abriu seu coração. “Clovis Pinho é um grande artista, um grande cantor e compositor e eu me sinto muito honrada em fazer parte de uma faixa desse EP tão incrível ao lado desse Gigante. Anteriormente eu só tinha tido a oportunidade de cantar com Clovis no Trio Elétrico, mas nada parecido com esse momento!", afirmou Claudinha.

Clovis por sua vez, teceu elogios a cantora... “Toda vez que encontro Claudinha é assim… Essa menina cheia de alegria, amor e talento!"

A sintonia e a emoção tomou conta de todo o ambiente, transformando uma simples gravação em um dia mágico, onde os que estavam presentes foram contagiados por sentimentos muito bons.

Segundo Margarida Bucatter, manager de Clovis Pinho, todos estavam aguardando ansiosos por esse trabalho… “A Som Livre, o Clovis e toda a sua equipe, aguardava esse momento com muita ansiedade, pois tínhamos convicção que seria um trabalho primoroso e realmente foi mais do que isso", ressalta Margarida.

Já Fernanda, relatou que com tantos anos de profissão e entrevistando tantos artistas como já o fez, as vezes ainda é pega de surpresa… “Eu fiquei muito feliz em estar aqui hoje, achei que seria apenas mais uma entrevistas como todas as demais, porém não foi! Claudia é uma menina incrível, esbanja simpatia e sensibilidade, o que me deu uma enorme vontade de ficar entrevistando ela por horas", diz aos risos.

A apresentadora ainda complementou... "E o Clovis? O que falar de Clovis Pinho? Ele é um artista nato, com um coração cheio de amor! Um menino abençoado que faz qualquer pessoa que esteja próxima se sentir bem e feliz. Foi um dia memorável e com certeza o 'Aprendiz' será mais um sucesso em sua história na música!", concluiu a anfitriã do Programa Profissão Mulher, exibido em rede nacional através da NGT.