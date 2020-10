PUCPR promove live musical com Alexandre Nero

Festival “Revele Seu Talento” terá edição 2020 em formato virtual, com show transmitido ao vivo para o público

Há 18 anos, um dos maiores festivais universitários de música do Brasil tem despertado talentos entre jovens estudantes do Estado. O “Revele Seu Talento” é um evento promovido anualmente pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). A ação já lançou no cenário nacional nomes como Tiago Iorc e, a cada edição, oferece ao público de Curitiba shows musicais gratuitos com a participação de artistas renomados. Este ano, a iniciativa expande suas fronteiras com uma edição virtual, que conta com a apresentação do cantor e ator Alexandre Nero no dia 9 de outubro.

O novo formato da 18ª edição do “Revele Seu Talento” surge por medida de segurança diante da pandemia da COVID-19. A seleção dos jovens artistas foi toda realizada por meio da avaliação de vídeos inscritos no site oficial (reveleseutalento.pucpr.br) e apreciados por uma banca especializada de maneira remota.

A esperada final, sempre coroada com um show gratuito de celebração, se transformou em uma live com cara de programa de auditório comandado pelo ator global e cantor Alexandre Nero – que também se apresenta musicalmente. No teatro, apenas os vencedores revelam seus talentos, subindo ao palco um por vez e acompanhados de um trio musical que seguirá um protocolo de distanciamento e segurança. A plateia se transformará em um telão onde aparecerão familiares e amigos que acompanharão o evento de suas casas.

A Orquestra da PUCPR, que sempre abrilhantou o evento, não ficará de fora. O grupo composto por estudantes e músicos da comunidade participará com a apresentação, em primeira mão, de um vídeo gravado com cada componente de sua casa.

“Em tempos difíceis, a arte se faz ainda mais necessária. E, diante do fato de as mídias sociais já fazerem parte do dia a dia desses jovens, a iniciativa ganhou um fôlego ainda maior”, enfatiza André Turbay, Diretor de Cultura e Esporte da PUCPR.

A live musical que vai apresentar os vencedores da 18ª edição do Revele Seu Talento e contará com a participação de Alexandre Nero acontece no dia 9 de outubro, às 20h, e será transmitida ao vivo do palco do TUCA (Teatro da PUCPR). O público em geral poderá acompanhar pelo canal oficial da PUCPR no YouTube: https://www.youtube.com/user/canalpucpr