"Laive Rodeo Show", de Fiduma e Jeca, acontecerá neste sábado (1)

Show online será transmitido no YouTube oficial da dupla a partir das 18h

Fiduma e Jeca já estão a todo vapor com os preparativos da segunda live da dupla no YouTube!

A “Laive Rodeo Show”, que acontecerá no dia 1 de agosto, a partir das 18h, marcará a volta de Fiduma que está se recuperando de uma paralisia facial, que sofreu no final de maio.

“A ansiedade aumenta a cada dia, estamos muito ansiosos pra mais uma vez conseguir cantar pra galera, mesmo que de uma forma virtual rs! ” - Fiduma.

Para o repertório, Fiduma e Jeca escolheram músicas para todos os gostos, além das canções humoradas, marca registrada da dupla, as românticas também não ficarão de fora. A grande novidade é que a dupla ainda prepara a gravação de faixas inéditas:

“Estamos preparando um material inédito pra gravar na live, que depois serão lançadas oficialmente nos aplicativos de música” – Jeca

As doações da live serão destinadas para as famílias carentes e entidades de São José do Rio Preto/SP.

Com meio milhão de inscritos e mais de 174 milhões de visualizações no YouTube, a dupla está em processo de divulgação do projeto "Alcooústico 2" conta com 15 canções inéditas além de três participações: Gustavo Mioto com a romântica "Paz Interior", Pedro Paulo & Alex na divertida "Alcoonteceu" e Matogrosso & Mathias com “Igrejinha Azul”.

Access Mídia