"São João do Mioto", live do cantor Gustavo Mioto, acontece nessa sexta-feira (19)

Thaynara OG, Rafa Kalimann e Camila Loures são embaixadoras do projeto

É em clima de Festa Junina, que em meio à paralização pela COVID 19, o cantor Gustavo Mioto decidiu unir o útil ao agradável e promover o “São João do Mioto”, sua segunda live beneficente.

A transmissão online está marcada para o próximo dia 19 de junho, no canal oficial do cantor no YouTube, e traz muitas novidades. As influencers Thaynara OG, Rafa Kalimann e Camila Loures aceitaram o convite do cantor, e serão as embaixadoras desse projeto, que terá arrecadações destinadas à pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao coronavírus, além da presença do humorista Matheus Ceará.

“Nós não podemos ficar sem São João. Adoro essa época, então resolvemos fazer nossa live temática. Vamos ter quentão, paçoca, pé de moleque, bolo de milho, pamonha, e tudo o que temos direito. ”

O repertório também será diferenciado, além dos grandes hits como “Anti-Amor”, “Com ou Sem Mim”, “Solteiro Não Trai”, “Fake News” e muitos outros, Mioto está preparando músicas típicas de Festa Junina.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e plataformas digitais, prova disso é ele ter entrado com a musica "Com ou Sem Mim" na lista de 50 virais do mundo, do Spotify.

No YouTube, plataforma onde será transmitida a live, o jovem cantor acumula mais de 2 bilhões de visualizações e 5,5 milhões de inscritos.