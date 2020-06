Ratinho promove a maior e mais animada live junina com os magníficos Gian e Giovani, Matheus Ceará e Caju & Castanha

A live será transmitida nesta sexta-feira a partir das 20:00 pelo canal youtube.com/massafun

As lives se tornaram o principal meio de entretenimento de quem está em casa cumprindo com o isolamento social na pandemia. E no mês de junho, época das tradicionais Festas Juninas, o jeito é se divertir em casa e não deixar a data passar em branco. Então prepara os quitutes e o quentão que nesta-sexta feira vai acontecer uma das festas juninas mais animadas na Live do Ratinho, ao vivo a partir das 20:00 direto do Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo.

Essa live promete muita música boa com os Magníficos do Nordeste e a dupla Gian e Giovani. As gargalhadas estão garantidas com a participação do humorista Matheus Ceará, os repentistas Caju & Castanha e toda a Turma do Ratinho, com a Milene Pavorô, a Renata, a Valentina o Santos e Murilo, que vão animar a noite desta sexta.

O local escolhido para a live, o CTN (Centro de Tradições Nordestinas) dará o clima da live e toda Festa Junina que se preze tem pescaria, barraca do beijo e cadeia. O palco será inspirado no Cordel Encantado onde a música vai rolar por mais de 3 horas.

Além da internet a Live do Ratinho será transmitida também para 9 estados através da Rede Massa FM para mais de 50 milhões de ouvintes de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul através das 43 emissoras da Massa FM no Brasil.

Então tira o traje caipira do armário e arrasta os móveis de casa pra dançar quadrilha na Live do Ratinho com transmissão ao vivo pela internet no canal youtube.com/massafun