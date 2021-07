Reality show "Casa das Pimentinhas" chega a quinta edição; conheça as 12 participantes

A “Casa das Pimentinhas”, reality show promovido em parceria com a revista Sexy, fez a temperatura aumentar. A atração chega a sua quinta edição e conta com 12 modelos – escolhidas a dedo, confira abaixo quem são elas – numa mansão em Campos do Jordão/SP. O público já pode conferir todos os episódios no site da Sexy.

Em clima de disputa, sensualidade, intrigas e muito bumbum de fora, as belas fazem de tudo para vencer as provas e conquistar o público. Tudo para levar o grande prêmio em jogo: a capa da revista Sexy. Para comandar o reality, ninguém menos que Elen Pinheiro, modelo e ex-Mallandrinha.

Durante o reality, as modelos – que foram divididas em dois grupos - disputam provas das mais diversas, além de fazerem performances sensuais para a apresentadora do reality, que terá a difícil missão de avaliar uma a uma.

À frente do reality está o diretor Nelson Miranda, que garante uma final eletrizante neste sábado, em São Paulo. “Ousamos ao produzir um conteúdo provocante e criativo. As participantes, além de lindas estão dispostas a tudo pelo prêmio, isso acirra os ânimos e o resultado não pode ser outro, elas vão causar. Agora é reta final, o desfile na passarela definirá a campeã”.

Para vencer e faturar o prêmio, elas passam por três etapas: provas que somam pontos, a votação entre as próprias participantes e o desfile para jurados. Em sua quita temporada, o reality conta com um time que promete representar bem a sensualidade da mulher brasileira. Confira:

Brisa Brazil, 39 anos de Floripa – SC

Bruna Gerrard, 32 anos de São Paulo – SP

Brunna Sena, 31 anos do Rio de Janeiro – RJ

Clarinha Espíndola, 31 anos de São Paulo – SP

Gardênia Trindade, 30 anos de Brasília – DF

Jacqueline Bachega, 30 anos de São Paulo – SP

Jadde Marques Leal, 22 anos de Belo Horizonte – MG

Luciane Schneider, 36 anos de Ivoti – RS

Mah Correa, 32 anos de Rio Grande-RS

Samea Soloni, 26 anos de Minas Gerais – BH

Shirley Araujo, 36 anos de Brasília – DF

Yu Ferracini, 31 anos de Sorocaba – SP