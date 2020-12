Rede odontológica realiza nova ação solidária em todo o Brasil e no exterior

Colaboradores em mais de cem clínicas vão doar sangue, prestar atendimento filantrópico e arrecadar alimentos e brinquedos

No Paraná

Quem tiver interesse em participar no Paraná, também pode contribuir com doações de alimentos e brinquedos nas unidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Ibiporã, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Rolândia.

Após o sucesso das doações realizadas em agosto pelos colaboradores da Sorrifácil, uma nova gincana será realizada pela maior rede odontológica própria do país. Desde 14 de dezembro, as mais de cem unidades – espalhadas entre 11 estados brasileiros e uma no Uruguai – vão se mobilizar para realizar 500 doações de sangue, brinquedos e alimentos. A marca também prestará mil atendimentos filantrópicos, contando com uma novidade: o caminhão equipado com consultório que percorrerá o Brasil . A unidade móvel também vai atender 90 crianças na Associação Meninos e Meninas de Progresso, em São Leopoldo.

A ideia surgiu quando a convenção realizada todos os anos pela Sorrifácil precisou ser cancelada em virtude da pandemia, transformando-se em uma ampla ação social. No lugar de atividades de integração, formação, confraternização e shows com grandes artistas, os colaboradores foram convidados para uma gincana com metas definidas e diversas tarefas solidárias. O engajamento da equipe resultou em mais de 500 doações de sangue, 12 mil peças de roupas, 15 toneladas de alimentos e 100 mil escovas de dente com pasta e orientações.

“As ações sociais sempre fizeram parte da nossa história. E, neste ano de pandemia, decidimos unir as mais de 1.400 pessoas que integram a rede para ajudar quem mais precisa. Também, estamos apoiando diversas entidades nas localidades onde estamos inseridos. Mais uma vez, nossa equipe está dedicando seu tempo para transformar a realidade”, destaca o presidente da Sorrifácil, Everson Martins Baptista.

Pessoas interessadas em fazer doações também podem participar entregando suas contribuições nas unidades da clínica em todo o país até o dia 22 de dezembro. A iniciativa faz parte do projeto Faz-Me Rir, liderado há anos pela marca e que conta com o apoio do Instituto Sorrifácil.

Caminhão itinerante

Durante a primeira edição da gincana, a Sorrifácil investiu R$ 500 mil na compra de um caminhão – equipado com consultório – para circular por vários estados e atender a população menos favorecida. Atualmente, a unidade móvel presta atendimento semanal gratuito no Centro de Referência para a População de Rua de São Leopoldo. Antes de começar a rodar o Brasil, no próximo ano, planeja dar suporte às crianças da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, em Porto Alegre.

Andressa Dorneles/Asimp