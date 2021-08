Renato Sertanejeiro é presença confirmada na Festa de Peão de Barretos

O influencer irá mostrar todos os bastidores em suas redes sociais do evento mais aguardado pelos amantes de música sertaneja

Com passe livre no backstage, o maior influencer sertanejo do Brasil, Renato Sertanejeiro foi convidado para acompanhar presencialmente, entre os dias 26 a 29 de agosto, a edição virtual da Festa do Peão de Barretos, de onde fará cobertura do evento através de suas redes sociais, mostrando conteúdos exclusivos, com o ponto de vista de um amante do segmento e especialista no mercado.

O influencer, apresentador e empresário, comanda os canais no Youtube “Sertanejeiro” (590 mil inscritos) e “Prosa do Sertanejeiro” (187 mil inscritos), onde transmite entrevistas diferenciadas e exclusivas, realizadas de forma descontraída com diversos envolvidos no segmento, como cantores consagrados, produtores musicais, compositores e empresários, rendendo inúmeras histórias totalmente desconhecidas pelo público, provável segredo do sucesso dos seus conteúdos atingirem a impressionante marca de aproximadamente 42 milhões de views. Por lá já passaram Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Thierry, Rionegro e Solimões, Roberta Miranda, César Menotti e Fabiano entre outros, além de Rafael Vannucci (produtor musical de Cristiano Araújo) e a grande compositora Fátima Leão.

O perfil oficial no Instagram (@renatosertanejeiro) já ultrapassa 300 mil seguidores, com as novidades e informações mais relevantes do ritmo musical. E não para por aí. Renato Sertanejeiro também é sócio da empresa “Fábrica de Hits”, responsável pelo marketing digital artístico, gestão de redes sociais e lançamentos musicais de nomes como Xand Avião, Gusttavo Lima, Grupo Pixote e Thiago Brava, além de comandar ainda o projeto “Sertanejeiro Records”, uma agregadora de distribuição digital, focada em artistas que estão iniciando suas trajetórias e não possuem acesso aos relacionamentos necessários. Como um apaixonado pelo estilo musical e diante da dificuldade encontrada em adquirir produtos usados pelos ídolos, como botas, chapéus, camisas, calças, criou uma linha de roupas exclusivas: “Sertanejeiro Clothing”.

Com toda essa expertise, não faltarão conteúdos especiais que serão produzidos e compartilhados com seus seguidores, valendo destacar que na sexta-feira, dia 27, haverá apresentação de César Menotti e Fabiano + convidados. No sábado, o espetáculo ficará por conta de Wesley Safadão e seus convidados Simone e Simaria, César Menotti e Fabiano e Matheus e Kauan. E no domingo ocorrerá a gravação do DVD de Lucas & Luan. Já a programação esportiva - com montarias em touros e cavalos e provas cronometradas - tem início na quarta-feira, dia 25 e segue até domingo, 29.

Programação Da Festa De Barretos

Dia 27 - sexta-feira

9h: Eliminatórias de Team Penning e Três Tambores

Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos

18h55: PBR - Montaria em Touros

Transmissão: ao vivo pelo Sport TV 3

21h30: Team Penning e Três Tambores

Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos

21h30: Show César Menotti & Fabiano + convidados.

Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos

Dia 28 - Sábado

9h: Eliminatórias de Team Penning e Três Tambores

18h30: Rodeio de Barretos - Montarias em Touros

20h45: Team Penning e Três Tambores

21h: Show Wesley Safadão + convidados

Todas as transmissões: YouTube.com/festadopeaodebarretos

Dia 29 - Domingo

12h: Lucas ¨& Luan - gravação do DVD

16h30: Finais - Team Penning e Três Tambores

18h: Rodeio de Barretos - Semifinal - Montarias em Touros

19h30: Rodeio de Barretos - Montarias em Cavalo - Cutiano

20h: Rodeio de Barretos - Final - Touros

Todas as transmissões: YouTube.com/festadopeaodebarretos