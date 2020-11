Renomado empresário digital João Mendes Miranda realiza live com Renato Sertanejeiro, maior influencer do mercado sertanejo no país 

A transmissão ao vivo acontece hoje (05), às 20h, diretamente do Instagram

Em todos os tempos a música se faz companhia, não seria diferente com a chegada do novo coronavírus. Com alto poder de cura e ajuda, as melodias são como uma “válvula de escape”. Mas a questão é: se é tão importante pra nós, o que podemos fazer para cuidarmos do futuro dela? E da arte, como um todo?

Hoje, às 20h, João Mendes Miranda, consagrado nome no universo da tecnologia, se junta a Renato Fernandes, empresário, youtuber, influenciador digital e especialista no ritmo sertanejo, para um bate-papo recheado de conhecimento, onde irão esclarecer questões dos “bastidores” da web, ajudando, desta forma, desde os profissionais da indústria até o público final, os fãs.

Com a necessidade do cancelamento dos shows (principal fonte de renda dos artistas) e compromissos presenciais, toda uma cadeia de produção ficou comprometida, ou seja, desafios foram impostos, “adapte-se ou desapareça”.

João, como CEO da empresa iNova, agência boutique sediada em Nova Iorque, responsável por estratégias que consistem em ensinar grandes líderes a utilizar dos recursos cibernéticos, falará sobre como o online tem salvo grandes carreiras e revelado novos artistas. Além do cuidado que se deve ter com a exposição nos aplicativos.

“Desenvolver uma presença digital baseada em estratégias corretas e no princípio da verdade, se fazendo presente nas redes, é um requisito básico para quem deseja atuar em qualquer mercado, hoje em dia. Muitos ainda criam barreiras, tentam resistir às mudanças, por inúmeros fatores, até mesmo a timidez, no entanto, a pandemia chegou para acelerar a transformação digital. E o que seria realidade no futuro já estamos vivendo”, declara João Mendes Miranda.

Renato “Sertanejeiro”, como é conhecido na internet, sabe bem disso. Sócio da “Fábrica de Hits” ele é responsável por auxiliar cantores e duplas com os melhores métodos de divulgação, nos múltiplos canais proporcionados pelas plataformas de streaming. Desde 2017, os grandes sucessos de artistas consagrados e iniciantes, passam por sua firma, parceria com Thiago Gaúcho.

No ano de 2019, foram mais de 140 campanhas de artistas musicais, somando 500 milhões de visualizações em vídeos publicados no YouTube e aproximadamente 120 milhões de plays no Spotify. Para exemplificar, alguns cases: “Algo Mais” (Xand Avião feat. Gusttavo Lima), que já ultrapassa 150 milhões de visualizações. “Nem de Graça” (Pixote), mais de 60 milhões de visualizações e “Dá preferência pra mim” (Thiago Brava feat. Gusttavo Lima), com mais de 30 milhões. Resultados estes que ilustram toda expertise pertencente a Renato e Thiago.

“Quem deseja aprender, evoluir e saber dicas importantes para executar melhor o trabalho no digital não pode perder esta super conversa que vou ter com o João, será incrível. Quero abordar o “novo normal”, falar sobre o meu trabalho na “Fábrica de Hits” e aproveitar esta mega oportunidade de conversar com um dos mais conceituados empresários deste meio”, finaliza Renato.

Isabella Otero/Asimp