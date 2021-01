Repórter do Tv Fama revela que começou a sentir os sintomas da Covid-19 quando estava ao vivo no programa

Lisa Gomes revelou pelas redes sociais que foi diagnosticada com Covid-19, além dela, Paulo Roberto, esposo da jornalista também teve o vírus. No post Lisa conta que passou pelo problema no final de julho de 2020 e embora esteja curada, o Coronavírus lhe deixou inúmeras sequelas, entre elas psicológicas, “Posso dizer que não sou mais a mesma depois que contrair o covid-19, sinto cansaço constantemente, dores nos pés, problemas de visão, falta de atenção. Meu marido também está com todos esses sintomas” disse.

À publicação Lisa contou que começou a sentir os sintomas quando estava num link ao vivo no Tv Fama e a direção do programa logo percebeu que a repórter não estava bem e imediatamente lhe afastou das atividades dando total apoio a jornalista, “Lembro que naquela segunda-feira acordei muito bem, com muita energia e vontade de trabalhar. Cheguei na emissora, me arrumei para o programa, revisei os assuntos e fui para o link. Quando estava posicionada em frente a câmera comecei a sentir calafrios, febre, dor de cabeça, o corpo todo doía, algo estranho que jamais tinha sentido na vida. Fiquei em isolamento social com meu esposo e posso dizer que foi um dos piores dias da minha vida, acordava sem ar, chorava muito, fiquei desesperada porque também estava preocupada com meu esposo e juntos conseguimos superar essa doença que está acabando com o mundo”.

A repórter do Tv Fama e apresentadora do Canal Lisa, Leve e Solta esteve em Salvador com o esposo e foi até a famosa Igreja Nosso Senhor do Bonfim agradecer por estarem vivos e escreveu: “Eu e meu esposo fomos infectados no final de julho por esse vírus maldito e assombroso que nos deixou inúmeras sequelas, mas estamos VIVOS, isso é mais importante! Foi horrível, passamos dias terríveis, pensei que não iríamos sobreviver e por isso viemos agradecer e entregar à Deus todos aqueles que não conseguiram o mesmo milagre que nós tivemos. Nunca percam a fé!”

Veja o post: https://www.instagram.com/p/CJhrtVaFXIv/?utm_source=ig_web_copy_link

Lisa Gomes/Asimp