Representante da cidade de Mercedes é a nova Miss Paraná 2020

Aconteceu no último dia 05 de setembro, o concurso Miss Paraná 2020 em Maringá, sob organização da BMW Eventos, leia-se Wall Barrionuevo e equipe. O concurso foi sem plateia, por conta da prevenção contra o Covid-19, e foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da BMW Eventos.

As vencedoras desta edição foram: Miss Paraná 2020, Eduarda Van de Sand, representante de Mercedes; 1ª Princesa Paraná, a cirurgiã dentista, Eloísa Cristina Somensi Mafacioli, representante de Palotina; a Miss Londrina 2020, a advogada Isabella Milan, recebeu o titulo de 2ª Princesa Paraná, e foi convidada a participar de um concurso internacional, que em breve estaremos divulgando.

A Miss Paraná 2020, Eduarda Van de Sand, 21 anos, é Estudante de Direito e representa a cidade de Mercedes, (uma cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, localizada no Extremo-Oeste do Paraná, Mercedes é um dos 51 municípios que compõem essa região, às margens do Lago Internacional de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai). No total, 25 candidatas participaram do concurso promovido pela BMW Eventos. Eduarda é a 65ª mulher a receber a faixa de Miss Paraná.

A Miss Londrina, Isabella Milan, está sob mentoria e organização de Glacimeire Cardoso e coordenação de Mayara Beraldo. Isabella Milan, veste Velluc, estilistas by Lucilene Mattos e Mário Cezar, acessórios Berenice Mantovani by Leticia Sarabia, maquiagem Kaw Dias MakeUp e cabelo Marcelly Damazio.