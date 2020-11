Revelação do Pop, Raphaello lança seu Primeiro Single

Inspirado em grandes nomes do Pop mundial Raphaello aborda uma perspectiva inovadora em suas letras, músicas e clipes.

Raphaello tem 25 anos de idade, é médico e compositor. Sua arte e seu estilo mostram que o jovem talento já sabe realmente o que ele quer e aonde vai chegar. Nomes como Justin Timberlake, Maluma e Lady Gaga estão entre as principais inspirações do seu universo musical.

Para seu primeiro single “Medo de Ser Sexy” Raphaello decidiu produzir um clipe que que fosse tão arrojado quanto sua música. Gravado em plena quarentena, com todos os cuidados que o momento pede. O figurino foi criado por Lu Castro, que já assinou vários trabalhos na Record. Já a direção artística ficou por conta,de Jacques Junior. O toque contemporâneo veio com um ballet reconhecido em todo Brasil e a participação do ex-BBB Renan Oliveira.,

Raphaello mostra que realmente veio para abalar as estruturas, e seu primeiro single chega preparado para quebrar alguns tabus.

Afinal, o funk deixou de ser um movimento exclusivamente periférico e feminino e tomou conta do Brasil inteiro trazendo novos ares e principalmente novos nomes. Raphaello novato do funk/pop brasileiro tem a intenção de desconstruir alguns estereótipos e mostrar que homem também sabe e pode descer até o chão!

“Medo de Ser Sexy” não economiza jargões conhecidos dos fãs do gênero e entrega uma música com uma batida quente e uma letra provocativa. Só de ouvir a prévia já dá para perceber que a música tem tudo para virar a queridinha das baladas.

Raphaello estreia em todas as plataformas digitais hoje, 30 de outubro e o clipe de seu primeiro single “Medo de Ser Sexy” que será exibido no canal “New Music”.

https://youtu.be/fEWTHMkWzSc