Revelação do sertanejo, Ale Maluf, prepara lançamento de single durante a Pandemia

A música "Ninguém Vai Me Superar" será lançada pela gravadora New Music Brasil

O cantor Ale Maluf está prestes a lançar o seu novo single "Ninguém Vai Me Superar". A canção que chegará em todas as plataformas de Streaming no dia 7 de agosto, promete ser um grande hit sertanejo.

A faixa vem apostando na tendência musical 2020 que é o sertanejo eletrônico, que mistura esses dois ritmos de maneira incrível.

O paulista que começou cantar ainda novo e tem lista extensa de inspirações.

"Sou o único cantor da minha família. Comecei a me interessar por esse universo ainda criança e o amor pela música só cresceu no decorrer dos anos. Tenho muitas inspirações nesse ramo, como o Luan Santana, Gusttavo Lima e Lucas Lucco. Além de toda a galera do sertanejo raiz que lutou para o ritmo ter esse destaque que tem", fala o cantor.

Filho de médico, Ale Maluf, contou que tomou todos os cuidados para evitar a contaminação do covid-19.

"A gravação do videoclipe foi planejada durante meses. Conversei com profissionais e estudamos a melhor maneira de gravá-lo e garantir a segurança de todos os envolvidos. Sou filho de médico que está na linha de frente e não queria em hipótese alguma fugir das normas. A gravação foi feita em um teatro na minha cidade, Paraguaçu Paulista. A equipe foi reduzida e respeitando o distanciamento social. Eu e minha gravadora [New Music] estamos muito animados para esse lançamento ", pontua o paulista.

Ele também falou sobre a saudades dos palcos e planos pós-pandemia.

"Não vejo a hora que tudo isso passe para que eu possa estar novamente nos palcos, ainda mais agora com projeto novo e estrutura nova de show que criamos antes da pandemia começar, vem ai uma nova roupagem de show na música sertanejo", ressaltou.

A música já está em Pré-Save no link: https://linktr.ee/alemalufoficial