Rick e Renner se reúnem a grandes nomes do sertanejo em projeto beneficente "Acredite! Vai Passar"

No melhor estilo "We are the World", cantores lançam música com lucro revertido a profissionais do show business mediante doações de cestas básicas

Com a paralisação de shows e fechamento de bares e casas noturnas em decorrência da pandemia, inúmeras famílias de profissionais do show business estão passando por problemas financeiros. Embora esteja ocorrendo a liberação gradual dos eventos, as atividades presenciais ainda levarão mais algum tempo para serem restabelecidas, gerando ainda mais dificuldades. Por isso, renomados artistas sertanejos se reuniram em prol desta causa, cujo slogan é: “música no coração e comida na mesa”.

Juntos, Rick e Renner, Rionegro e Solimões, Daniel, Paula Fernandes, Jorge e Mateus, Fernando e Sorocaba, Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Guilherme e Benuto, Carol Valentin, Lauana Pardo, César Menotti e Fabiano, Nayra Days, Léo e Júnior e Eric Silver gravaram, cada um de forma remota em suas casas ou estúdio, a música “Acredite! Vai Passar”, que terá o lucro revertido para apoio a profissionais de shows e eventos mediante doações de cestas básicas.

A canção, como não poderia deixar de ser, foi composta por Rick, tendo como produtores Santiago Ferraz e Rick e o produtor executivo Marquinhos Nascimento.

Os fãs poderão conferir a faixa nas principais plataformas de streaming e no Youtube com um videoclipe de cenas exclusivas das gravações dos artistas. As informações sobre a arrecadação e doações serão publicadas em breve.

Conta oficial da campanha no Instagram @acreditevaipassaroficial

Fabiana Villela/Asimp