Rionegro e Solimões apresentam show ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

O Música na Band exibe um bailão ao vivo da dupla Rionegro e Solimões direto dos estúdios da emissora, em São Paulo, nesta sexta-feira (13). No repertório estarão grandes sucessos que marcaram a trajetória dos sertanejos.

Amigos de infância, os mineiros José Divino Neves e Luiz Felizardo iniciaram a carreira em Franca, no interior de São Paulo, em 1982, participando de festivais na cidade. Na época, eles se dividiam entre os palcos e o trabalho em uma fábrica de calçados. Em 1989, gravaram o primeiro disco, mas o trabalho não obteve a repercussão desejada, assim como o segundo álbum, lançado em 1991.

Apesar das dificuldades, os músicos continuaram persistindo e passaram a investir em outros projetos. O sucesso só foi alcançado em 1998, com a divulgação do sexto LP, que reunia as canções “Falta Você”, “A Gente Se Entrega”, “Tô Doidão”, “Saudade Pulou no Peito” e “De São Paulo a Belém”.

Ao longo da carreira, os artistas se destacaram com dezenas de outros singles, como “Frio da Madrugada”, “Bate o Pé”, “Na Sola da Bota”, “De Bem com a Vida” e “Vida de Cão”, o que lhes rendeu discos de ouro, platina e diamante.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.