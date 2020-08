Roberta Miranda interpreta seus maiores sucessos ao vivo no “Música na Band” desta sexta-feira

O Música na Band desta sexta-feira (28) exibe um show ao vivo de Roberta Miranda direto dos estúdios da emissora em São Paulo, a partir das 22h45. Prestes a comemorar 35 anos de carreira, a cantora vai reunir seus maiores sucessos na live #TeAbraçoComaMúsica.

Desta vez, a eterna Rainha da Música Sertaneja atenderá aos pedidos dos fãs interpretando canções como “Nuvem de Lágrimas”, “Revelação”, “Estrada da Vida”, “Asa Branca” e “Esperando Você Chegar”. “Meu Dengo” e “A Majestade, o Sabiá” também não ficarão de fora, assim como o single “#TeAbraçoComaMúsica”, que dá nome à apresentação e promete agitar o público mostrando a mistura do sertanejo com o rap. Aliás, Roberta foi a primeira artista a promover a união desses dois estilos com uma parceria iniciada há alguns anos com o rapper MV Bill.

“Neste momento, nada melhor do que nos abraçarmos através da música, por isso, convido a todos vocês para curtirem a nossa live que está sendo preparada com muito carinho e dedicação! Se preparem, pois teremos surpresas”, adianta a anfitriã.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.

Tatiane Moreno/Asimp