Rolândia: Ailton Maistro prestigia homenagem ao presidente do TJ-PR

O prefeito Ailton Maistro prestigiou a solenidade que concedeu ao desembargador José Laurindo de Souza Netto, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o título de cidadão honorário de Arapongas.

O desembargador foi juiz de Direito no município de Arapongas nos anos de 1992 e 1993.

O evento foi realizado na sede social do Sindicato das Indústras de Móveis de Arapongas (Sima).

A sessão solene contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do deputado federal Pedro Lupion, o deputado estadual Thiago Amaral, dos vereadores de Arapongas, que concederam a condecoração ao desembargador, juízes e servidores da Justiça, lideranças políticas, empresariais e representantes de várias entidades.

NCPMR