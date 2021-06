Rolândia: CMEI do Bartira arrecadou mais 429 itens para a campanha do agasalho

A Primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro e o Secretário de Assistência Social Diego Silva estiveram mais uma vez, no Distrito do Bartira, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rita Teodoro de Jesus, para retirar mais 429 itens arrecadados dentro da "Gincana Educação Solidária", e que colabora com a Campanha do Agasalho.

A ação dentro da unidade escolar teve a adesão de todos: direção, equipe pedagógica e alunos. A gincana envolve todas as unidades da rede municipal de ensino e acontece até nove de julho. As três unidades educacionais que mais trouxerem donativos vão ganhar troféus e placas de “menção honrosa”.

Na primeira arrecadação, foram 484 peças! O CMEI do Bartira está engajado na campanha do agasalho! A Secretaria de Assistência Social parabeniza e agradece as quase mil peças já arrecadadas!

NCPMR