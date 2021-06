Rolândia: Escola Garrastazú Médici arrecadou 85 itens para a campanha do agasalho

A Primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o Secretário de Assistência Social Diego Silva e a Secretária de Educação Leise Camargo, estiveram na tarde desta sexta-feira, na Escola Municipal Garrastazú Médici, no Residencial Horácio Cabral, para retirarem 85 itens arrecadados dentro da "Gincana Educação Solidária", e que colabora com a Campanha do Agasalho. Foram recebidos pela Diretora Silvana Regatieri.

A ação dentro da unidade escolar teve a adesão de todos: direção, equipe pedagógica e alunos.

A gincana envolve todas as unidades da rede municipal de ensino e acontece até nove de julho. As três unidades educacionais que mais trouxerem donativos vão ganhar troféus e placas de “menção honrosa”.

NCPMR