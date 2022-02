Rolândia: Grupo de futebol faz doação ao Hospital São Rafael

A secretária de Administração Ana Regina Zubiolo e o secretário de Infraestrutura José Luiz Polvani receberam, junto com representantes do Hospital São Rafael, uma doação do grupo Sociedade Esportiva Bar do Olavo (SEBO) para o São Rafael.

O SEBO é uma associação sem fins lucrativos e tem a finalidade de difundir e aperfeiçoar a prática do futebol de campo amador, e existe desde 1976. Em partida beneficente, no Estádio Municipal Erich Georg, eles arrecadaram mantimentos para o Hospital e foram fazer a entrega.

Eles doaram 56 caixas de leite (com 12 cada), 33 caixas de leite avulsas, 1 pacote de 5kg de arroz, 1 pacote de 1 kg de feijão, oito galões de 5 litros de água mineral, 32 garrafas de 1 litro de água e nove fardos de água de 500ml.

