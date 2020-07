Roupa Nova anuncia Live em primeiro Drive In Show do Rio de Janeiro com transmissão ao vivo pelo YouTube

Evento será realizado dia 10 de julho no estacionamento do Espaço Hall

Para a alegria dos fãs da boa música, a banda Roupa Nova, que está completando 40 anos de estrada, anunciou uma nova Live para o dia 10 de julho, no primeiro “Drive In Show” do Rio de Janeiro, a ser realizado no estacionamento do Espaço Hall, na zona oeste carioca.

Confirmada para as 21h, a apresentação será também uma live especial, com transmissão pelo canal oficial da banda no YouTube, e tem como objetivo, além de levar entretenimento e inovação, arrecadar fundos para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, e para o Hospital de Amor, em Barretos.

Em formato inovador e adaptado para os tempos de pandemia, o “Drive In Show” foi uma solução encontrada para que, de alguma forma, o mercado do showbussines pudesse retomar as atividades, seguindo as normas recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Como vai funcionar? No estacionamento da casa de shows “Espaço Hall”, serão liberadas 400 vagas de carro com capacidade máxima de 4 pessoas por veículo, que ficarão posicionados em frente à um palco onde acontecerá o show. Não será permitido que os passageiros fiquem fora do veículo.

O evento dispõe de serviço delivery de comida e bebida, seguindo todas as normas de segurança da vigilância sanitária, e haverá um rodízio, respeitando as regras de distanciamento, para utilização do banheiro.

Sobre o repertório, a banda promete ainda mais animação e entusiasmo para essa apresentação que marca o reencontro com os fãs, e claro que, os maiores hits como “Dona”, “A Viagem”, “Linda Demais”, “Coração Pirata” e “Whisky a Go Go”, entre muitos outros.

Heloísa Garcia/Asimp