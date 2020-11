Roupa Nova retorna à São Paulo em única apresentação no CTN

Banda subirá ao palco sexta-feira, dia 06 de novembro

Saudade de um show né? Roupa Nova, única banda brasileira há 40 anos na estrada com a mesma formação, começa aos poucos retomar as atividades de shows, após meses de paralização do setor devido à pandemia do coronavírus.

Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho e Serginho, voltam à São Paulo, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no próximo dia 06 de novembro, em única apresentação. É o primeiro show com a presença do público em mesas, desde o início do isolamento social.

Com um repertório de aproximadamente 2 horas, o show conta com sucessos como Dona, A Viagem, Coração Pirata, Whisky a Go Go e muitos outros, que farão o público curtir do início ao fim e matar a saudade de um bom show.

“Nós estamos com tanta saudade de ver a galera cantando com a gente, e poder encontrar nossos fãs, conversar, mesmo que de longe com eles. Tudo o que fizemos até agora durante a pandemia foi muito especial, mas com certeza, subir de novo num palco com as pessoas ali sentadas, assistindo, cantando e gritando com a gente, vai ser muito emocionante. ” – Kiko

Os ingressos estão à venda pela Ticket 360 ou na bilheteria do CTN (de segunda a domingo das 11h às 17h - sem taxa de conveniência), e variam de R$160 (cadeiras/inteira) à R$320 (setor ouro/inteira).

Heloísa Garcia/Asimp