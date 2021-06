Ruínas de uma Igreja e Cemitério foram usados como cenário para DVD de famoso cantor de forró, “Jamais eu ia ter medo”

Os artistas estão cada vez mais ousados em suas produções de shows e DVDs e querem levar sempre o melhor para seu público. As locações precisam estar de acordo com o sonho dos artistas mais ousados, como no caso do cantor Maciel Valente.

Sem medo de encarar os desafios e o sobrenatural, o forrozeiro e dono do hit ‘Eu tô voltando tô’, revelou ao Canal da Jornalista Lisa Gomes que escolheu como cenário para seu DVD as ruínas da Igreja de São Bento em Maragogi - AL e ainda revelou que o lado das paredes mais altas do antigo mosteiro tem um cemitério, que até o final do século XIX foram enterrados apenas sacerdotes, grandes autoridades e ainda hoje há movimentação de devotos que vão prestar homenagem aos seus antepassados.

“Na verdade é que, na frente são as ruínas da Igreja de São Bento e nos fundos o cemitério. A Igreja representa nossa fé e o cemitério representa pra onde a gente vai um dia. Jamais eu ia ter medo de saber de onde eu vim e pra onde eu vou. Ali atrás também tem o mar, não sou muito fã do mar, mas a coisa mais bonita que eu já vi até hoje foi o mar, acho lindo. A imagem do nosso DVD mostra fé, que eu tenho muita, mostra o mar lindo que Deus criou pra gente, e mostra pra onde a gente vai um dia, que todos nós vamos e a gente tem que aceitar isso”, conta.

Lipa Comunicação