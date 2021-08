“Sábado com Maria” destaca a mistura de ritmos do grupo Circuladô de Fulô

Alegria, poesia e forró universitário estarão presentes no “Sábado com Maria”, que vai ao ar pela TV Aparecida neste sábado (21/08), às 15h. E esta semana, uma novidade: por motivo de mais alguns dias de férias do querido padre Antonio Maria, os colegas de emissora, Kleber Oliveira e Tonho Prado, estarão no comando do programa, ao lado da apresentadora fixa do programa, Daniela Espíndola.

Quem sobe ao palco para contar sua trajetória e cantar seus sucessos é o grupo Circuladô de Fulô, que com 18 anos de estrada é reconhecido pela qualidade musical e identidade de suas canções autorais. O Circuladô sempre se renova, acrescentando e enriquecendo sua música com novos elementos, tornando as apresentações uma grande festa.

A atual formação da banda conta com Eduardo Wenceslau (guitarra + voz), Gustavo Bortoleto (zabumba + voz), Thiago Maluf (vocal), Vitor de Vasconcelos (percussão), Clayton da Silva (baixista), Joel Bertolini (baterista) e Cícero Severino da Silva (sanfona).

Além de sucessos como “Águas mansas”, “O Sol, a Liz e o Beija-flor”, “Levitar” e “Linda Menina”, o grupo também lançou, entre outros trabalhos, o EP “Luau”, um acústico no qual o forró ganha pitadas de reggae, MPB e rock.