Salgadinho e Alexandre Pires anunciam "Reencontro", em parceria inédita

Feita para o dia dos namorados, single também consagra mais de 30 anos de amizade entre os cantores.

Amigos há mais de 30 anos, os cantores Salgadinho e Alexandre Pires, duas das figuras mais icônicas do samba e do pagode, acabam de anunciar o lançamento do single "Reencontro". Em parceria inédita, a faixa chega aos apps de música e no Youtube amanhã, 10.

A canção conta a história de um final de um relacionamento, que acaba ganhado uma segunda chance do destino e uma nova oportunidade para finalmente ter um final feliz. A canção é um presente dos cantores para o dia dos namorados.

Amigos há mais de 30 anos, "Reencontro" é a primeira parceria entre os cantores e marca a consagração de uma amizade inabalável entre eles. "Lá se vão mais de 30 anos de uma amizade intacta, inabalável e cheia de respeito e admiração mútua", conta Salgadinho, antes de revelar como surgiu a ideia de convidar Alexandre Pires para participar da música.

"Assim que recebi a faixa, achei que era a cara dele. Como nunca havíamos feito nada juntos, achei que seria o momento perfeito para coroar nossa amizade e fiz o convite. Não poderia estar mais feliz! Tudo aconteceu no momento que deveria acontecer", revela o cantor.

Cheio de novidades:

Além de "Reencontro", Salgadinho ainda deve lançar um e EP que contará com quatro músicas inéditas em julho. "Estou muito ansioso para mostrar ao Brasil o meu novo trabalho. Ainda não posso dar muitos detalhes, mas garanto que será bem especial", conta.

Vale lembrar que recentemente, Salgadinho lançou os singles "Sol e Sal" com Ferrugem, "Química do Amor" ao lado de Mumuzinho e Suel, e "Sorte de Aprendiz" com o cantor sertanejo Thiago Brava. As canções já somam mais de 2.5 milhões de streamings nos apps de música e mais de 4 milhões de visualizações no Youtube.

Amigos do Pagode 90:

Projeto Idealizado por Salgadinho no ano de 2013 , o projeto Amigos do Pagode 90 é sucesso de público e crítica por onde passa. Com um repertório recheado de sucessos dos anos 90, a formação atual com Salgadinho e Netinho de Paula completa 1 ano e levou cerca de 300 mil pessoas aos shows no ano passado.

Dono de hits como como Inaraí e Recado à Minha Amada, precursor e idealizador do movimento pagode 90 e do projeto "Amigos do Pagode 90", Salgadinho completa 50 anos de idade em 2020 e a sua nova turnê, "Salgadinho Experience Tour", que foi adiada devido ao COVID-19, já levou 100 mil pessoas aos shows.