Sandro e Cícero prontos para a fama em 2021

Artistas fecharam 2020 da melhor forma possível: sendo uma das duplas mais ouvidas dos aplicativos de música, fenômeno do tik tok e assinando contrato de gerenciamento artístico com um dos escritórios mais importantes do Brasil, a Mega Produções.

Sandro e Cícero conseguiram o que pouquíssimas duplas sertanejas conseguem: se tornarem fenômenos nas redes sociais. Os artistas pegaram o bonde do Tik Tok já em movimento, entenderam o tipo de conteúdo que o público gostaria de assistir e se sentaram na janelinha. Hoje eles somam quase 500 mil seguidores na plataforma e essa viralização catapultou suas músicas para as outras plataformas digitais.

Memes, fotos espontâneas, dublagens e challenges. Essa é a nova fórmula do sucesso para que um artista viralize sua música nas redes sociais. E foi essa a estrada percorrida por Sandro e Cícero. Os donos de "Me Adota", "Nosso Love é Top" e "Don Don Don" recentemente deram mais um importante passo na carreira e hoje fazem parte do cast da Mega Produções Artísticas – escritório responsável também pelo gerenciamento 360° das carreiras de Rionegro e Solimões, Diego e Arnaldo e May e Karen.

A aproximação das partes aconteceu naturalmente, já que um grande escritório sempre está em busca de emergentes e talentosos nomes para enobrecer sua label. “Foi algo rápido. Sabíamos que uma hora isso poderia acontecer, mas não imaginávamos que seria tão ágil e certeiro como foi. A Mega entrou em contato com nosso empresário pela pessoa do Cláudio e conhecemos o Manolo em São Paulo. Depois de algumas reuniões, estávamos batendo o martelo. Quando é para ser, as coisas se ajeitam fácil”, detalha Sandro.

Efetivamente, a Mega pajeará a dupla em todo o cenário do show business. Apesar de Sandro e Cícero terem 12 anos de estrada, ainda estão engatinhando quando o assunto é mainstrean. “. A Mega vem com o peso de uma marca de sucesso. Confiou e acredita no nosso trabalho, assim como fez com tantos artistas que são renomados hoje, mas que chegaram, assim como nós, pequenos. Portanto, ter a gestão na carreira desses mestres, obter visibilidade com a credibilidade que a Mega carrega perante o país, são os principais pontos que encontramos para essa parceria acontecer”, analisa Cícero.

Antes da Mega chegar, o desejo da dupla era de trabalhar em todo país e agora, com essa união de forças, o céu é o limite para esse sonho. Não viemos para sermos mais do mesmo. Iremos lançar a “Me Adota” nas rádios de todo país e alavancar ainda mais os números na internet. Depois disso, temos o próximo lançamento na mão. Vem coisa boa por aí!” adianta, em tom de mistério, Cícero. “Admiramos todos os artistas do escritório! Cada um com sua história, serviu e serve de inspiração. Só de pensar no tanto de coisa boa que pode vir por aí, a gente se empolga muito! Com quem será que o pessoal gostaria de nos ver cantar?”, completa Sandro.

A título de curiosidade, Sandro e Cícero são um fenômeno nas redes. Uma das duplas que mais viralizaram e conquistaram engajamento orgânico na internet. “Em uma pandemia, quando tudo parecia perdido e sem soluções, recebemos a resposta do povo: “O Brasil vai adotar vocês!”. Não entendíamos direito ainda o que era aquele lance de Tiktok. Mas cada vez mais, recebíamos sinais que a nossa música por lá, parecia ter viralizado”, recorda Sandro. Conforme já citado anteriormente, os sertanejos juntam quase 500 mil seguidores no Tik Tok. No Instagram estão próximos dos 100 mil seguidores. Já no YouTube, 210 mil inscritos e a impressionante marca de 50.298.928 visualizações. E por último, mas não menos importante, 75 mil likes no Facebook. Agora, pra fechar com chave de ouro: a música Me Adota ganhou aproximadamente 1 milhão de vídeos no Tik Tok – somando a impressionante marca de quase 400 milhões de views no total. Qual artista que você conhece que coleciona essa marca? É só Sandro e Cícero mesmo! E que venha 2021!!!

INSTAGRAM: @sandroecicero

FACEBOOK: SandroeCicero

YOUTUBE: SandroeCicero

TIKTOK: @SandroECicero

Fabiana Villela/Asimp