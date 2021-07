Sanepar repassa doações para o Aquece Paraná

Arrecadação interna resultou em 650 itens, entre roupas, sapatos e cobertores

Representantes dos empregados da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) entregaram, ontem (2), as arrecadações da campanha interna em prol do Aquece Paraná. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), visa atender famílias em situação de vulnerabilidade afetadas pelas baixas temperaturas.

A soma de roupas, sapatos e cobertores entregues na sede da Defesa Civil em Londrina aproxima-se de 650 itens. “As campanhas de solidariedade são tradicionais na empresa e ocorrem pelo menos três vezes no ano. Neste Inverno, direcionamos as arrecadações para o Aquece Paraná, pois entendemos que estaremos alcançando de fato quem mais precisa”, afirma a assistente social da Sanepar em Londrina, Angela Pagani.

Ela explica que os cobertores foram comprados a partir de doações voluntárias dos empregados, incentivados pela empresa com a possibilidade de desconto em folha de pagamento. As roupas e sapatos são usados e estão em bom estado de conservação.

Segundo o tenente Rogério Moreto, do 3º. Grupamento do Corpo de Bombeiros de Londrina, o material arrecado na cidade será classificado e encaminhado para Curitiba, de onde será redistribuído. “Agradeço muito a participação dos empregados da Sanepar. Foi um volume grande de doações. Isso vai ajudar quem precisa principalmente neste período de frio tão intenso em todo o Estado.”

Continuidade

Ainda dá tempo de doar para o Aquece Paraná. A campanha lançada em maio segue até o dia 26 de julho. As doações podem ser entregues nos quarteis do Corpo de Bombeiros ou em entidades cadastradas.

A lista de entidades mais próximas da residência do doador está disponível no aplicativo de celular Paraná Solidário, nos sistemas Android e iOS.

