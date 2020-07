Seguindo a comemoração dos 20 anos de carreira, Wanessa Camargo mostra bastidores do celebrado "DNA" em documentário

"W.DOC" foi dividido em 10 partes, e os dois próximos episódios focaram no aguardado álbum

Dando continuidade às comemorações de seus 20 anos de carreira, Wanessa Camargo lançou neste domingo (26), mais um episódio da sua série documental "W.DOC", neste será mostrado os bastidores do álbum de estreia mais esperados, "DNA".

Lançado em agosto de 2011, "DNA" veio com 12 faixas em inglês, que passaram pelo dubstep, house e outras vertentes eletrônicas. Na época, com 28 anos e grávida de seu primeiro filho, Wanessa caminhava para sua carreira de sucesso atual, trazendo consigo a parceria musical do rapper internacional, Ja Rule, no hit "Fly", sendo um divisor de águas e abrindo espaço para olhos na mídia do mundo inteiro.

Com influências latinas, do funk e do samba, ‘DNA’ não decepcionou. Wanessa cantou em um inglês perfeito e teve sua produção impecável. O início do álbum foi marcado pela faixa-título ‘DNA’, seguidas por ‘Stuck on Repeat’, ‘Murder’, ‘Worth It’, ‘Sticky Dough’, ‘Get Loud’, ‘Falling For You’, ‘Blow Me Away’, ‘Rescue Mission’, ‘Tonight Forever’, encerrando com as faixas ‘It’s Over’, um remix de ‘Whorth It’ e ‘Blind Faith’

Dá série, foram 8 episódios mostrados até agora, onde Wanessa fala abertamente sobre tudo que aconteceu em cada fase de sua carreira da forma mais sincera e direta.

Para o próximo episódio, Wanessa mostrará tudo o que rolou antes de sair com a "DNA Tour", onde trabalho com Bryan Tanaka, coreógrafo de Rihanna e Beyoncé, e passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Santos e Brasília.

Comemorando oficialmente vinte anos de carreira no dia 11 de outubro de 2020, Wanessa programou diversas ações para festejar esse grandioso marco que contará com conteúdos inéditos, entre singles, EPs, releituras de músicas, lives, minidocumentários e outros materiais exclusivos. Ao todo serão vinte ações até a data oficial da comemoração, dia em que será anunciado o projeto “Uni/Verso”, composto por todo conteúdo lançado até então.

Dá ação, já foi disponibilizado o EP “Fragmentos, Pt I”, em todos os aplicativos de música e YouTube, ela já liberou a segunda parte do projeto “Uni/Verso” e contou com sua primeira live show.