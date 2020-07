Segunda edição de “Modão e Viola” de Mayck e Lyan acontece nesta sexta-feira, 17

Após o sucesso da primeira live, a dupla sertaneja Mayck e Lyan decidiu fazer uma surpresa para os fãs e realizar a segunda edição do show “Modão e Viola”. A apresentação online acontecerá nesta sexta-feira, 17, às 19h pelo canal oficial dos artistas, no YouTube.

Com a interação antecipada do público, “Modão e Viola” vem com uma proposta diferente da live anterior, os fãs, amigos e internautas poderão pedir as canções através do perfil oficial da dupla, no instagram. Mayck e Lyan já adiantam algumas informações em primeira mão “Nós só vamos tocar as mais pedidas, e o que podemos adiantar é “Tocando em Frente” já está em nosso repertório, então se você quer ouvir seu modão favorito, corre nas nossas redes sociais e já deixa o seu pedido” ressaltou a dupla.

“Sexta-feira finalmente está chegando para estarmos juntos novamente, e sabemos que vocês que nos acompanham gostam de músicas com o sistema bruto, com muitos modões e viola. Vamos fazer algo muito mais que especial, então já separa o torresmo e avisa os amigos, pois já estamos preparando tudo por aqui”, completou Lyan.

Vale ressaltar que Mayck e Lyan fizeram história na live anterior, foram quatro horas de apresentação que entrou para os sete vídeos mais vistos no YouTube.

Para não perder a live, basta clicar em “inscrever-se” no YouTube e ativar as notificações no canal dos artistas, através do link: www.youtube.com/user/mayckelyanbr.

Silmara Moraes/Asimip