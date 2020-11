Sensação do piseiro, Zé Vaqueiro ganha destaque no cenário nacional

Cantor vê seus números dispararem em meio a febre do momento

O cantor Zé Vaqueiro é um dos maiores representantes do piseiro, mas atualmente vive um dos melhores momento da carreira com números que impressionam. Hoje o cantor tem 2 músicas na lista das 50 virais do Spotify, com mais de 1,5 milhões de streams cada, 1 música no Top 50 e 1 música no Top 100 da Deezer, além de 2 clipes entre os vídeos em alta no YouTube no mês de Outubro. A integra do último álbum lançado em outubro, já conta com mais de 8 milhões de streams apenas no Spotify e a música de trabalho atual, “Leticia”, teve mais de 10 milhões de visualizações em apenas uma semana e hoje já conta com mais de 21 milhões no total.

Com 9 discos lançados, Zé Vaqueiro é um dos principais representantes do ritmo que é a febre do momento, o piseiro, considerado uma vertente do forró do interior do nordeste, mas que já conquistou o Brasil. Para comemorar com os fãs todo esse sucesso, o cantor lançou de surpresa o vídeo da música “Tenho Medo”, já disponível no canal oficial do YouTube.

Natural de Ouricuri no Pernambuco e com apenas 21 anos de idade, Zé Vaqueiro é a nova sensação do piseiro e se diz motivado para continuar levando sua tradição para todo o Brasil. “Eu agradeço de coração tudo o que vocês tem feito pelo meu trabalho, por ouvirem minhas músicas, por assistirem aos vídeos, por criarem tantos vídeos criativos na redes sociais, tudo isso tem uma importância enorme para mim. Obrigado pelo carinho e pelo apoio. Estamos preparando muitas outras novidades para vocês”.

Assista o clipe de "Tenho Medo": https://www.youtube.com/watch?v=dgn0egjhDJs