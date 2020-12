Sertanejo faz declaração surpreendente e choca os fãs,

“Tem que respeitar”

Quem não chutou o balde nessa quarentena e comeu de tudo e mais um pouco? Com a pandemia do coronavírus vários artistas entraram na fase do ‘fazer nada’ e a incerteza se voltariam ou não às suas atividades.

Alguns encontraram na comida uma forma de aliviar o estresse, a exemplo de Gutto Soares que surpreendeu os fãs ao revelar que está muito acima do peso, “Engordei 15 quilos na quarentena, eu preciso perder eles, perdi metade, já estou mais de boa, agora é só terminar de secar”.

O dono do hit ‘Gabriela’ está levando a sério a reeducação alimentar, mas não deixa de brincar com a situação, “Tem que respeitar uma dieta, dizem que gin seca, vou tomar hoje pra ver”.

Assista:

https://www.instagram.com/p/CIDjqS0JKWL/?utm_source=ig_web_copy_link