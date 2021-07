Sesc lança campanha Mesa Brasil Urgente para engajar empresas no combate à fome

Iniciativa tem como proposta arrecadar recursos para ampliar distribuição de cestas básicas

O Sesc lançou a campanha Mesa Brasil Urgente, com a proposta de formar uma rede de solidariedade com empresas de todo o país para a intensificação das ações de combate à fome. O objetivo é arrecadar recursos financeiros para a aquisição de cestas básicas, que serão distribuídas conforme Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), de forma a garantir o atendimento às famílias mais impactadas pelas consequências da pandemia.

Além de mobilizar os parceiros para doações emergenciais em dinheiro, a campanha propõe a formação de uma corrente, com cada participante atuando como multiplicador e estimulando a adesão de novas empresas. Pessoas físicas também podem participar do Mesa Brasil Urgente com contribuições de qualquer valor, que podem ser feitas pelo site.

Dados recentes apontam que 19 milhões de brasileiros passam fome, um cenário que indica a necessidade de reforço em ações solidárias. “Queremos mobilizar as empresas de Norte a Sul do país a participarem deste grande movimento nacional em prol das pessoas mais vulnerabilizadas. São milhões de brasileiros sofrendo com as consequências da pandemia e esta rede de solidariedade que o Mesa Brasil Urgente propõe vai levar não apenas alimentos a estas pessoas, mas também cidadania”, explica o diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc, Carlos Artexes.

Desde o início da pandemia, no ano passado, o programa Mesa Brasil Sesc viu aumentar os pedidos de instituições sociais em busca de apoio para o atendimento às famílias assistidas. Mesmo diante da situação adversa, o programa vem registrando crescimento nas doações. Nos primeiros cinco meses deste ano, a arrecadação de alimentos chegou a 20 milhões de quilos, volume 15% maior que no mesmo período do ano passado.

A gerente de Assistência do Departamento Nacional do Sesc, Ana Cristina Barros, explica que as empresas buscam redes com credibilidade para garantir que as doações cheguem de fato a quem precisa e da forma a mais rápida possível. “No ano passado, buscamos diversificar e ampliar o número de parcerias com empresas privadas. Passamos a coletar e doar refeições prontas, cestas básicas e a arrecadar recursos financeiros junto a empresas internacionais, nacionais e pessoas físicas, o que antes não estava no foco do programa”, explica.

Conheça o Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc atua desde 1994 e mantém, em nível nacional, parcerias permanentes com mais de 50 grandes empresas nacionais e multinacionais de diferentes segmentos, além de entrepostos de hortifruti, propriedades rurais e pequenos comércios. Ao todo, o programa conta com mais de 2.600 parceiros em todo o país e as doações chegam a cerca de 3,4 milhões de pessoas por meio das 6 mil entidades assistenciais cadastradas. Em 2020, foram distribuídos mais de 50 milhões de quilos de alimentos em todo o país.

O Mesa Brasil do Sesc Paraná foi implantado em 2003 e já arrecadou e distribuiu mais de 31,4 milhões de quilos de alimentos, beneficiando anualmente mais de 125 mil pessoas nas sete cidades-sede e na área de abrangência, ampliada em 2020 com a Campanha Estadual do Mesa Brasil. O Programa está presente em Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Cascavel, Campo Mourão, Maringá e Londrina, e atendeu mais 79 municípios da área de abrangência, totalizando 86 municípios do estado.

“Agradecemos pela oportunidade de fazer parte dessa iniciativa, que contribuirá significativamente para mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19, no que se refere à situação de insegurança alimentar e nutricional que afeta grande parcela da população brasileira”, pontuou o diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, sobre a campanha.

As doações podem ser feitas pelo site.

Asimp/ Sesc PR