Sheila Mello comemora os 4º anos da Emagrecentro de Indaiatuba em SP

Seguindo todos os protocolos e orientações exigidas pela OMS - Organização Mundial de Saúde, no último sábado (21), foi realizado em Indaiatuba, no interior de São Paulo, um coquetel para comemorar na cidade os 4 anos da unidade da Clínica Emagrecentro, considerada maior rede de centros de emagrecimento e estética do Brasil.

Sob a gestão dos empresários Ana Lucia de Freitas e seu esposo Marcel Mimura, a comemoração foi em dose dupla, pois na ocasião os proprietários também estavam festejando a inauguração da nova sede, onde acabaram de mudar para um espaço muito mais amplo, composto por dois andares, com estacionamento próprio na frente, com mais salas para atendimento aos clientes, totalmente adaptado, priorizando a acessibilidade para receber inclusive o público PNE - portadores de necessidades especiais, entre outras comodidades pensando exatamente em oferecer aos clientes.

O evento contou com a presença da garota propaganda da rede, a eterna loira do grupo É o Tchan, Sheila Mello, que assim que chegou fez questão de conhecer de pertinho cada dependência do espaço, posou para fotos com todos da equipe Emagrecentro e com os convidados, atendeu vários pedidos de selfies, e ainda brindou com muita champanhe ao lado dos proprietários e amigos.

Sheila chegou ao espaço toda poderosa a bordo de um elegante vestido longo, no estilo sereia, todo trabalhado em paetê. Extremamente simpática, a loirinha chegou durante a festa até arriscar algumas manobras como DJ do coquetel.

Ao lado em um canto totalmente discreto e acompanhando tudo, estava o namorado, o tenista João Souza, mais conhecido como Feijão, onde a loira chegou inclusive a pedido dos fotógrafos presente na ocasião, a posar agarradinha gerando lindos clicks do casal.

Em sua rede social, Feijão postou uma foto do casal, festejando 10 meses de namoro e na legenda diz: "10 meses de puro amor e sintonia! Muito obrigado por ser essa mulher que a cada dia eu admiro e me apaixono todo santo dia! Alguém te ama muito aqui meu amor! Por mais e mais!"

