Sheila Mello esbanja beleza e simpatia em premiação de rede de clínicas de emagrecimento e estética em SP

No último final de semana, aconteceu em um conceituado hotel, situado na cidade de Itú, em São Paulo, mais uma edição da convenção anual da Emagrecentro, considerada a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética das Américas, a qual está há 35 anos no mercado e foi fundada por Dr.Edson Ramuth.

A rede possui a dupla Sheila Mello e Scheila Carvalho, as eternas dançarinas do grupo É o Tchan, como madrinhas e garotas propaganda da rede de clínicas.

Na ocasião para abrilhantar a noite de premiação dos melhores franqueados de 2020 e 2021, quem marcou presença de surpresa e foi a responsável em realizar a entrega do Prêmio de Excelência, foi a atriz e dançarina, Sheila Mello.

A ex-Loira do Tchan, caprichou no look e não economizou na simpatia de sempre, ao brindar ao lado do Dr. Edson Ramuth, e sua esposa Janaina Ramuth, assim como ao realizar a entrega dos troféus aos agraciados.

O evento foi realizado pelos franqueados da unidade de Maceió, Sanauá Morais Peixoto e Diego Peixoto que são um case de sucesso e inauguraram sua empresa de treinamentos Meraki.

Durante todos os dias do evento foi seguido todos os protocolos de segurança para o Covid-19, inclusive com a realização do teste do Covid, garantindo assim o máximo de segurança para todos participantes.

A rede já atendeu mais de 2,5 milhões de clientes, garantindo satisfação com mais de 200 unidades, considerado realmente uma franquia 5 estrelas.