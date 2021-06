Shopping arrecada doações para Campanha do Agasalho 2021

Londrina Norte é um dos pontos de arrecadação na cidade; iniciativa realizada pelo Sesc PR, Instituto GRPCOM e RPC vai até o dia 27 de agosto

Sabe aquele casaco que você não usa mais e que só está ocupando espaço no guarda-roupa? Pois é, ele pode aquecer alguém que está passando por dificuldades. Então, que tal fazer uma boa ação?!

No Londrina Norte Shopping foi instalado um ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2021. Podem ser doados itens de vestuário, calçados e cobertores, novos ou usados – em boas condições de uso. As doações encerram-se no dia 27 de agosto.

A iniciativa é do Sesc Paraná, Instituto GRPCOM e RPC. Essa é a 13ª edição da campanha, que tem como tema “Onde há calor, há mais vida”.

Além do Londrina Norte, há pontos de arrecadação em todas as unidades do Sesc PR, do Senac, em condomínios filiados ao Secovi-PR, além de empresas do comércio de bens, serviços e turismo parceiras.

A ação mantém o compromisso social do Sesc de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social no Paraná. E para garantir o cuidado com a saúde e minimizar a propagação da Covid-19, serão tomadas todas as medidas de segurança e higiene. Assim como na edição passada, as doações passarão por um período de quarentena para, então, serem separadas e destinadas para instituições sociais.

O ponto de coleta no Londrina Norte Shopping está localizado em frente ao Super Muffato.

Números

O trabalho em rede e a solidariedade do paranaense foram marcas da edição passada da Campanha. Em 2020, 1.000.053 peças de roupas, calçados e cobertores foram arrecadadas, beneficiando mais de 160 mil pessoas em todo o estado, assistidas por 564 instituições sociais.

Uma das ações de destaque da 12ª edição foi a implantação do Dia D – Dia de Fazer a Diferença, que intensificou as arrecadações no Paraná. Em um único dia, mais de 190 mil peças foram recebidas nas unidades do Sesc PR no sistema drive-thru, além de ação realizada em parceria com o Exército Brasileiro, com retiradas de doações de porta em porta, em bairros de 14 municípios do estado.

Micheli Monge/Asimp