Shopping da zona norte entrega doações para moradores do Vista Bela 

Com a pandemia, a corrente de solidariedade se espalhou por lá

O Londrina Norte Shopping está com uma campanha beneficente em prol da instituição Coletivo Amvibe (Amigas Moradoras do Vista Bela). O objetivo é arrecadar alimentos não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de agasalhos e cobertores para o inverno. Uma caixa para coleta foi instalada ao lado do Super Muffato.

Na última semana, a direção do Shopping fez a entrega de mais alguns carrinhos cheios de doações para a presidente da Amvibe, Rita de Cássia Barbosa. Segundo ela, o coletivo de mulheres do Vista Bela atendeu, nos últimos meses, mais de 250 famílias da região, algumas por mais de uma vez e outras semanalmente, com cesta básica, kit higiene, fraldas (infantil e geriátrica), remédios, entre tantas outras necessidades.

“Somos muito gratas pelo apoio. Nós só temos a fé e a vontade de ajudar, sem a colaboração da população, nada disso seria possível. E a luta continua, são novos casos de famílias necessitadas todos os dias e nós somos o canal que faz a ajuda chegar a quem precisa”, disse a presidente da Amvibe.

De acordo com a coordenadora de marketing do Londrina Norte, Viviane Gouveia, a campanha segue firme. “Com a pandemia, muitos moradores estão sofrendo financeiramente, eles precisam do básico, comida mesmo”, ressaltou.

Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, óleo, macarrão, bolacha, leite, açúcar, fubá, farinha, entre outros. Já os produtos de higiene pessoal e de limpeza, sabão em pó e em pedra, álcool, álcool em gel, detergente, água sanitária, sabonete, creme dental e papel higiênico.

No Vista Bela moram 18 mil famílias e pelo menos 13 mil delas estão no Cadastro Único do Governo Federal.

A entidade

O Coletivo Amvibe (Amigas Moradoras do Vista Bela) existe há sete anos. É formado por mulheres que moram no bairro e conhecem a realidade das famílias. Além de ajudar com alimentos e produtos de higiene e de limpeza, a entidade promove campanhas de arrecadação de material escolar, reuniões, oficinas e palestras para os moradores.