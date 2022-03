Shoppings se unem para arrecadar absorventes íntimos

Pontos de coleta estão presentes no Catuaí, Aurora, Boulevard e Londrina Norte durante o mês de março

Em março, mês marcado pela celebração do Dia da Mulher, o Catuaí Londrina se junta aos shoppings Boulevard, Aurora e Londrina Norte para uma campanha de arrecadação de absorventes íntimos. A Campanha teve início ontem, 08 e vai até o fim do mês, haverá ponto de coleta nos quatro shoppings.

A ação tem como objetivo receber os itens de higiene para depois repassá-los a instituições que cuidam de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Segundo um estudo da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no Brasil cerca de 4 milhões de jovens mulheres não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. O impacto daquilo que se chama de pobreza menstrual se reflete diretamente na evasão escolar.

“A pobreza menstrual é uma dura realidade e pouco se fala sobre ela. Se pensarmos que uma menina pode não ir à escola quando está menstruada porque não tem condições de comprar seu absorvente, os impactos a longo prazo são profundos. Essa é mais uma das barreiras sociais que as mulheres enfrentam; e penso que juntos podemos combatê-las”, explica a superintendente do Catuaí Shopping, Fernanda Pires.

Para a superintendente do Shopping Boulevard, Tânia Hara, a campanha ajuda a sociedade a olhar mais atentamente para um tema tão importante, porém pouco discutido. “Quando comemoramos o Dia da Mulher precisamos olhar principalmente para as nossas vulnerabilidades para que possamos nos ajudar mutuamente. A pobreza menstrual é uma realidade que está evidente e que tem impacto na autoestima, na segurança da mulher, na educação, no trabalho, na vida social. Estamos engajados nessa campanha para contribuir e para ampliar o olhar da sociedade nesta causa que é real e urgente”, afirmou Tania Hara, Superintendente do Boulevard Shopping.

Luciana Barbosa/Asimp