Show no dia 15/10 reúne Dinho Ouro Preto, Paulo Miklos e Roger

Roqueiros tocam juntos em apresentação épica, que será aberta ao público e transmitida ao vivo na próxima quinta-feira

A S.I.N. Implant System promove no próximo dia 15/10 (quinta), a partir das 18h30, evento aberto ao público e inteiramente grátis, que terá, como atração, show com os músicos Dinho Ouro Preto, Paulo Miklos e Roger, grandes nomes do rock nacional. Eles que vão se reunir numa jam session, transmitida on-line, que tem tudo para ficar na história da música brasileira.

O show acontece durante evento de lançamento do Epikut, novo implante dentário da S.I.N. Implant System, uma das líderes globais no segmento da implantodontia.

Para participar do evento, basta se inscrever no seguinte link: https://conteudo.sinimplante.com.br/onovoepico

A inscrição dará direito a ingresso virtual para assistir ao show ao vivo.

O evento terá início com a palavra do presidente e CEO da S.I.N., Felipe Leonard, seguido de pitchs sobre tecnologia e desenvolvimento do Epikut, que promete ressignificar o mercado de implantes dentários.

Após as apresentações, terá início o show épico, com a banda TREN, da qual fazem parte Dinho Ouro Preto, Paulo Miklos e Roger. O show terá início às 20h20, com cerca de 1h30 de duração. Os ídolos do rock tocarão repertório com clássicos do rock nacional.

Beatriz Marques Dias/Asimp