Simaria comemora 40 anos com festança em São Paulo

Com tema Black or White, cantora recebeu amigos, familiares e muitas celebridades

4.0 turbinada! É assim que Simaria Mendes celebrou seu aniversário na noite da segunda-feira (13), em São Paulo, com uma festa luxuosa, no bairro da Vila Olímpia. Com o tema Black or White, a comemoração seguiu uma decoração clara, com luzes brancas, telões e muitas fotos da cantora pelo espaço. Toda a produção seguiu, exatamente, os detalhes da festa almejada pela artista.

Com cerca de 800 convidados, Simaria trouxe parentes do interior da Bahia, amigos de infância, que não encontrava há mais de 20 anos, muitas celebridades e sua família, claro, de São Paulo, como a mãe Mara Mendes, o irmão Caio, Simone e Kaká com Henry e os seus filhos Giovanna e Pawel. Entre os nomes que fizeram questão de prestigiar a noite da irmã de Simone, estão o jogador Kaká com a esposa Carol Dias, Dani Calabresa, Bianca Andrade, Yasmin Brunet, GKay, Laura Brito, Ingrid Ohara, Chitãozinho e a esposa Márcia, a humorista Dani Calabresa, Xand Avião e sua esposa, Antonia Fontenelle, Rafa Kalimann, Chitãozinho, Sarah Andrade, Jessilane, Lexa, Silvia Braz, Bianca Andrade, Alvaro , Lucas Guedes, Yarley, Lipe Ribeiro, Ingrid Ohara, Giselly Bicalho, Flay, Hariany, Tierry, Laura Britto, Ney Lima, Duda Reis, Livia Andrade e Marcos Araújo, Almicare e Daniella Albuquerque, Deolane Bezerra, Narcisa Tamborindeguy, Viih Tube, Barbara Heck, Carol Bresolin, Daniel Caon, Fabiola Gadelha e Bruno Amaral, Flavia Pavanelli, Gabi Luthai, John Drops, Marcela mcGowan e Luiza, Dj Netto e Hariany, Stefani Bays, Theo Cochrane, e Eliezer.

A noite ainda contou com um pocket show de Simone e Simaria, palhinhas dos cantores João Gomes, Xand Avião, Paula Mattos e uma apresentação pra lá de especial de Rodrigo Teaser (cover oficial do Michael Jackson.

Dayane Leme/Asimp