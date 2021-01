Simone e Simaria batem 60 milhões de visualizações no clipe “Foi Pá Pum”!

Dupla comemora sucesso em de visualizações do EP “Debaixo do meu Telhado”

Com números surpreendentes, Simone e Simaria agitam a internet! Só com o clipe “Foi Pá Pum”, as irmãs ultrapassaram 60 milhões de views, em apenas um mês. O hit faz parte do EP “Debaixo do Meu Telhado”, que conta com as participações de Bruno e Marrone na música “Na Classe” e Dilsinho com “Aí Lascou” , além de “Presente de Deus” na voz das irmãs. Das quatro faixas já lançadas, o projeto passa de 80 milhões de visualizações. Quer mais? No spotify o atual trabalho soma 15 milhões de plays! É muito sucesso! Com repertório bem popular, o EP mostra que já conquistou os fãs e audiência de todo país. Inclusive, nas rádios, a canção “Foi Pá Pum” figura entre as músicas mais executadas. Calma que tem mais! Para a alegria dos fãs, em breve as irmãs anunciam a parte 2 do EP! Aguardem!