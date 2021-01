Simone e Simaria comemoram sucesso nas rádios e anunciam a segunda parte do novo DVD!

Lançamento da parte 2 do DVD “Debaixo do meu telhado” acontece no dia 29 de janeiro

É hit! Depois de conquistar os internautas e atingir a surpreendente marca de quase 70 milhões de visualizações na canção “Foi Pá Pum”, Simone e Simaria conquistam a 7ª posição nas rádios de todo país. Para comemorar tamanho sucesso, as irmãs anunciam o lançamento da segunda parte do DVD “Debaixo do meu telhado”, gravado na casa de Simone, em Alphaville (SP) para dia 29 de janeiro, próxima sexta-feira.

Neste novo trabalho, os fãs vão poder conferir mais três músicas inéditas, entre elas “Carro do Ovo” – canção em parceria com o amigo e cantor, Tierry. Simaria manda seu recado ao público “Meus amores, estamos explodindo de tanta felicidade em ver que vocês estão curtindo muito o nosso novo trabalho. Ele foi feito com tanto amor e carinho e, com certeza, essa é a melhor recompensa que vocês podem nos dar. Obrigada”. Simone completa “A Saudade do palco e dos nossos fãs está gigante e, hoje, o que nos aproxima deles é a nossa música. Alegra meu coração saber que estamos juntos de alguma forma”.