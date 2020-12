Simone e Simaria lançam clipe de “Na classe” com participação de Bruno e Marrone

Com números surpreendentes, quarto vídeo do projeto “Debaixo do Meu Telhado” já está disponível no canal oficial da dupla

Tem novidade por aí! Depois do sucesso do lançamento de “Foi Pá Pum”, que ultrapassa 25 milhões de visualizações, em apenas três semanas, e mais de cinco milhões de streams no projeto “Debaixo do meu telhado”, Simone e Simaria disponibilizam o quarto vídeo do novo DVD: “Na Classe”. A canção é romântica e conta com a participação de Bruno e Marrone que, segundo Simone, é um modão para a galera curtir uma boa sofrência. Simaria completa “Desde o primeiro momento que falei com o Marrone, eles foram incríveis e toparam na hora. O Bruno que me mostrou a música e eu achei massada demais, um modão sertanejo dos bons, que a gente ama cantar. Estamos muito felizes com o resultado do trabalho e pelos meninos terem aceito o nosso convite, mais uma vez”. Assista aqui: Simone & Simaria, Bruno & Marrone - Na Classe - YouTube

Com um projeto intimista e com um repertório bem popular, as gravações aconteceram literalmente debaixo do telhado de Simone, em sua casa, que fica em Alphaville (SP) e já conquista os fãs e audiência de todo país. Inclusive, nas rádios de todo país, a canção “Foi Pá Pum” figura entre as músicas mais executadas. É muito sucesso!

Desde o início do ano, Simone e Simaria apresentaram as faixas “Amoreco”, que supera 36 milhões de plays só no Spotify; e “Os boys amam o ex chora”, com a colaboração de Jerry Smith, cujo videoclipe já foi visto mais de 33 milhões de vezes. Com uma energia e irreverência impressionantes, a dupla Simone & Simaria, que conta com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, 9.5 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 3.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres, as irmãs seguem com sua pegada sertaneja e uma deliciosa mistura com as principais tendências da música.

https://drive.google.com/file/d/1in_ut95c2ATe2mBZxHWUTQEs2cK-S9yG/view - alta S&S